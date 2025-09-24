В Сербии модернизировали БТР-80А, ранее закупленные у Венгрии

На открывшейся во вторник в Белграде выставке "Партнер 2025" показали модернизированный в Сербии российский бронетранспортер БТР-80А. Ранее эти боевые машины принимали участие в прошедшем в сербской столице военном параде.

Известно, что 66 единиц техники были закуплены у Венгрии, где они находились на вооружении сухопутных войск с 90-х годов.

"Восьмидесятые" получили дополнительное бронирование корпуса, которое видно в передней части и по бортам. При этом, как сообщали, возможность преодоления водных преград на плаву сохранилась.

30-мм автоматическая пушка 2А72 получила двухплоскостную стабилизацию, также проведены другие работы, повышающие точность стрельбы, в том числе в движении.

Наводчика и командира обеспечили современными приборами, обеспечивающими применение в темное время суток. Кроме того, заменили старые средства связи.