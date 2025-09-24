Украинские СМИ назвали атаку ВСУ на Форос преступлением
Издание «Украинская правда» назвало атаку беспилотников ВСУ по крымскому Форосу сознательным преступлением киевского режима. Автором материала выступила Яна Матвейчук.
«Сознательное преступление украинского режима»: как украинские дроны атаковали Форос», — говорится в заголовке публикации, заметило РИА Новости.
В статье описываются последствия удара дронами по территории Крыма. Цитируются слова главы Крыма Сергея Аксенова, который сообщил о погибших и пострадавших в результате атаки. Также в публикации приводятся комментарии директора Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольги Ереминой о состоянии раненых. «Украинская правда» не делала заявлений о возможной хакерской атаке на свой сайт.
Украинские беспилотники 21 сентября нанесли удар по населенному пункту Форос, расположенному на границе с Севастополем. В результате атаки повреждены ряд объектов, находящихся на территории санатория «Форос», а также здание местной школы. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в ходе нападения пострадали 16 человек, еще трое погибли в результате ударов дронов.