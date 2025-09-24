В США оценили возможность отправки военных на Украину

Власти Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

© Газета.Ru

По его словам, российская сторона начала вторгаться в границы НАТО.

«Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию», — заявил он.

Бессент добавил, что американская сторона будет продавать оружие, а представители европейских стран будут передавать его Украине.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее в России на заявление Трампа о возможностях Украины ответили анекдотом.