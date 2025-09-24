Российские войска в результате наступления у Клебан-Быка смогли закрыть котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР), куда попали два батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Александр Коц.

«Речь идет о Клебан-Быкском котле, в который угодили крупные силы противника. На сегодняшний день их численность оценивают примерно в два мотопехотных батальона. Горловина котла шириной семь километров проходит по линии Александро-Калиново — Клебан-Бык», — заявил военкор.

Он добавил, что украинские военные в котле отрезаны от снабжения и прижаты к водохранилищу.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю с 23 по 29 августа Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Под контроль Вооруженных сил России перешли поселок Первое Мая, села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в ДНР, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.