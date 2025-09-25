Инструкторы НАТО могли попасть под удар «Искандера» под Черниговом

Удар ракет «Искандер» по полигону украинской армии в Черниговской области мог ликвидировать инструкторов НАТО. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Под раздачу попали, я думаю, многие. Вполне вероятно, что там были иностранные инструкторы. «Искандером» бьют не просто так, он может пробивать укрытие, значит, противник понес серьезные потери», — сказал Дандыкин.

Он также отметил, что полигон под Черниговом является одним из самых известных учебных центров для военных, на котором ВСУ готовят штурмовиков.

24 сентября сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

Сообщалось, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточнялся.