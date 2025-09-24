Украинские силы оказались в тисках: назревает новая угроза

Никита Бородкин

Ключевой фронтовой узел Лимана может пасть под натиском российских войск. Как сообщает «Царьград» в своей сводке неофициальных новостей СВО, украинские силы оказались в тисках сразу на двух стратегических направлениях.

Крах вокруг Лимана

По словам украинских военных экспертов, обстановка вокруг Лимана становится все более угрожающей для армии Украины. Российские военные уверенно наступают сразу по четырем направлениям: Дробышево, Ставки, Торское/Заречное и Ямполь. Особенно тревожные вести приходят из Ставок — продвижение ВС РФ грозит фланговым захватом, что ставит позиции ВСУ в крайне уязвимое положение. Еще критичнее ситуация выглядит в Шандриголово, где украинские войска рискуют окончательно потерять контроль над дорогой на Дробышево.

«Если наши войска возьмут Дробышево, Лиман окажется на грани полублокады — лодки и переправы не спасут врага, снабжение рухнет», — отмечает телеканал.

В Ямполе не менее острая ситуация: лесная местность позволяет подбираться вплотную к позициям ВСУ. Поселок сейчас представляет собой серую зону, где ни у одной стороны нет полного контроля, однако даже частичное продвижение дает РФ преимущество.

Сейчас между Лиманом и Северском формируется опасный для противника клин, из-за которого первый может оказаться в окружении, а второй — потерять последнюю трассу через Резниковку и Каленики. Без срочной стабилизации фронта ВСУ могут потерять контроль над ситуацией.

Полуокружение Купянска

Более половины строений Купянска перешли под контроль ВС РФ, заявляет Минобороны РФ. Город находится в полкуольце с севера и запада, а с востока Купянск прижат к реке Оскол. Таким образом, у противника остались лишь две дороги для подвоза подкреплений, провизии и боекомплекта.

Следует понимать, что Купянск пока не взят, а противник сопротивляется. Динамика боевых действий внушает осторожный оптимизм, ведь падение Купянска обрушит фронт противника на востоке Харьковской области — как отметил военкор Александр Коц, наступать оттуда можно как на север, к границе, так и на юг — к Изюму и Осколу.

«Однако противник не торопится сдавать Купянск. В город ежедневно стягиваются подкрепления. Но враг находится в невыгодном положении: по данным Минобороны, только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО», — заявил военкор.

При этом нельзя забывать, что на сумском направлении обстановка остается напряженной, как и на константиновском — там противник пытается контратаковать и цепляется за населенные пункты под российским давлением. Под Покровском освободили и поселок Муравка, за который шли многонедельные упорные бои.

Десант НАТО в Одессе

Ситуация вокруг Молдавии накаляется. По информации Службы внешней разведки России, ЕС намерен держать свою страну под контролем и при необходимости готов направить войска. Уже сейчас в Румынии сосредотачиваются подразделения НАТО. Кроме того, первые группы французских и британских военных уже высадили в Одессе — с явным прицелом на то, чтобы устрашать Приднестровье.

НАТО уже отрабатывало сценарий на учениях в Румынии и теперь, вероятно, готовится запустить план — если правящий режим Майи Санду проиграет на парламентских выборах 28 сентября. Брюссель боится, что фальсификация голосов выведет людей на улице. В таком случае молдавский президент запросит помощи у НАТО, которое усмирит людей под лозунгом «демократии».

На фоне этого тревожные сигналы поступают и из Киева. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, разрешающий отправку ВСУ за границу «для задач нацбезопасности». Это дает еще один повод считать, что против Приднестровья готовят силовую операцию — в самом ПМР уже выразили обеспокоенность таким шагом.