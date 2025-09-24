Режим ЧС ввели в Новороссийске

В Новороссийске в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели режим ЧС.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 24 сентября, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

— В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА, — говорится в Telegram-канале главы Новороссийска.

Мэр напомнил горожанам о запрете снимать и выкладывать в социальные сети кадры отражения атаки, а также работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

В ночь на 24 сентября силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над различными регионами России.

Губернатор Краснодарского края назвал атаку на Новороссийск чудовищной

23 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских БПЛА за вечер над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря.

В этот же день при атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.