Пока в Нью-Йорке на юбилейной Генассамблее ООН идут политические игрища, Украина и Россия продолжают схватку «на земле». ВСУ пытаются бить по российским НПЗ и атаковать базы флота в Новороссийске, российские ВКС в это время продолжают методично «выносить» военные и производственные мощности Незалежной. Причем уже не только ночью, но и днем.

© МО РФ

Видео огромного столба дыма, вставшего над Днепропетровской областью, украинские сайты начали выкладывать сегодня около полудня. По предварительным данным, был прилет «Искандера-М» по некоей знаковой цели. По словам местных жителей, взрыв в Днепропетровске был такой силы, что его слышали не только жители города, но и окрестных населенных пунктов. Куда так мощно «прилетело» - еще уточняется.

Накануне 5 ударных БПЛА нанесли удар по полевому командно-штабному пункту 145 ОМБр и складу боеприпасов. Как сообщает канал «Донбасский партизан», на складах зафиксирована детонация боеприпасов, уничтожены военные автомобили.

Сегодня днем также два «Искандера-М» ударили по полигону ВСУ в районе поселка Гончаровский Черниговской области. В разгар учений. Данные по результатам прилета ожидаются.

Между тем в Запорожье по заводу «Мотор Сич» нанесена очередная серия ударов. Несколько цехов там, напомним, сейчас усиленно работают на сборку БПЛА. Вчера около 23:50 ФАБ-250 добили то, что было повреждено накануне нашими БПЛА. Как уточняет канал «Донбасский партизан», авиабомбы «прилетели» по корпусу №4 (цех №37), где складируются детали для БПЛА и тяжелых двигателей для самолетов. В цеху возник пожар.

В Харьковской области 16 ударами уничтожена подстанция «Ивановка»: сгорели силовые трансформаторы, повреждены линии ЛЭП. Вторая серия ударов пришлась по территории предприятия «Автоком-Сервис».

Удар по позициям ВСУ нанесен и в Херсонской области. Там также зафиксировано попадание по складам с боеприпасами и поражение военной техники.