«Зеленский из кожи вон лезет»: раскрыта судьба украинского флота

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который разрешает отправлять подразделения украинской армии за границу. Как сообщает «КП», Киев получит возможность направлять военнослужащих Военно-морских сил в Турцию и Великобританию: там они смогут учиться на военных кораблях.

Подобие флота

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечает, что Украина давно занимается проблемами создания собственного Черноморского флота. В этом Киеву уже помогает Турция, которая строит «2 или 3 фрегата», которые отвечают требованиям современных кораблей. Вместе с тем силовой агрегат в нем будет украинским, а ракетное оружие и артиллерия — европейскими. Кроме того, британцы подарили Украине несколько списанных кораблей: два минных тральщика типа Sandown.

«Кораблей серьезных нет, но флот как будто присутствует. И вот этих матросов загоняли туда на пару месяцев, и они как бы проходили стажировку на британских кораблях. Корабль приходил, на нем обучались, он потом снова уходил», — рассказал Кнутов.

Корабли хотели переправить по западу Черного моря, а из Британии — по речной системе Европы. Однако эксперт не исключает, что Украина трезво взвесила ситуацию и поняла, что судна не дойдут до Одессы и будут потоплены. По этой причине пока они будут находиться на территории третьих стран, куда Киев хочет отправлять своих военных.

Россия научилась топить дроны

По словам Кнутова, Россия научилась бороться с безэкипажными катерами Украины — как с кораблей и катеров, так и с дронов. Особенно в последнем отличилось российское подразделение «Эспаньола».

«Разговоры о желании Киева продавать свои безэкипажные катера пошли не потому, что их много, а потому, что их сейчас особо применять негде — попытки атак пресекаются нами своевременно, и такие катера уничтожаются», — сказал историк.

Кому нужна Одесса

Эксперт не исключает, что сперва Россия готовилась к высадке войск в Одессе, однако Киев подготовился: и зачистив население, и поставив множество мин и укреплений. Взрывные устройства, к слову, после срывало штормами, и они плыли в страны ЕС и Турцию.

Однако флот нужен, по мнению Кнутова, вовсе не ради защиты Одессы — «Зеленский из кожи вон лезет», чтобы изобразить, что при нем морские силы возродились. Однако эксперт считает, что до берегов Украины подаренные западными странами суда не доберутся — их поразят сразу, как они войдут в украинские территориальные воды.