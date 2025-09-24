Российский офицер продвинул линию фронта на семь километров

Штурмовая рота под командованием гвардии старшого лейтенанта Дениса Михайлова смогла прорваться на семь километров сквозь оборону ВСУ.

О его подвиге рассказал официальный портал администрации Екатеринбурга, откуда офицер родом. Это произошло в августе 2024 года. Шли ожесточенные бои за села Желанное, Новожеланное и Камышовка в ДНР. Благодаря умелому руководству Дениса Михайлова штурмовики прорвали глубокоэшелонированную оборону врага и завладели его оружием и средствами радиосвязи. Продвинуться российским бойцам удалось более чем на семь километров.

Денис Михайлов был ранен, но отказавшись от эвакуации, продолжил командовать наступлением. Офицер смог выявить пять пулеметных расчетов врага, которые были уничтожены. В результате его штурмовая рота закрепилась на позициях и обеспечила продвижение основных сил вперед.

За этот стремительный прорыв Денис Михайлов был награжден орденом Мужества. У офицера богатый боевой опыт. Он дважды участвовал в военной кампании в Сирии. В зону СВО отправился в марте 2022 года. Выполнял боевые задачи в ЛНР, ДНР, Херсонской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно о подвиге командира штурмовой роты ВС РФ Леонида Ильина с позывным Челентано. Он в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Селидово, а затем сутки удерживал его под атаками дронов до прихода подкрепления.