Российские военные уничтожили суда украинских войск с десантом

Вооруженные силы РФ уничтожили два катера украинских войск с десантом. Об этом сообщает Минобороны России.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера Вооруженных сил Украины с десантом», — сказано в сводке ведомства.

Также в ней говорится, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбили семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по ряду объектов на территории Украины. Под удар попала электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятий оборонной промышленности Украины, производственные цеха предприятия «Мотор Сич», места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего цели были поражены в 136 районах.

24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше растянуть действия российской армии, чем спешить и увеличить потери. По его словам, «Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный».