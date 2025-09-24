Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР

В Минобороны России в традиционной сводке о ходе спецоперации рассказали о том, что освобождения Кировска в ДНР завершается.

В сообщении пресс-службы военного ведомства отмечается, что российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины Кировска в ДНР, освобождение населенного пункта подходит к завершению.

Также накануне сообщалось о том, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районах Кировска в ДНР и Купянска в Харьковской области.