Стало известно, зачем китайские дроны пытались провезти в РФ

Почти три тысячи беспилотников, изъятых дальневосточными таможенниками, могли быть использованы для атак на торговые центры и нефтяные объекты в России. Об этом рассказал News.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Сегодня Федеральная таможенная служба сообщила, что пограничники, остановив две фуры для досмотра в пункте пропуска Пограничный, обнаружили замаскированные среди других товаров коробки с БПЛА. Всего из Китая пытались завезти два беспилотника самолетного типа, почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих к ним. При этом ряд дронов был оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов.

По словам главы Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, есть несколько версий, почему в Россию из Китая пытались завести партию беспилотников.

«Во-первых, эти дроны могли использоваться для атаки на нашу инфраструктуру, в частности на ТЦ или нефтеналивные цистерны. Во-вторых, беспилотники могли везтись транзитом не в Россию», — заявил эксперт.

При этом он призвал дождаться завершения расследования, признав, что ситуация в любом случае «неприятная».