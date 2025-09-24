Российские войска взяли под контроль 115 зданий в Купянске

В Министерстве обороны в среду, 24 сентября, сообщили, что российские войска установили контроль еще над 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

© МИНОБОРОНЫ РФ

— Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями, — говорится в Telegram-канале МО РФ.

Российские войска 23 сентября добились тактических успехов на различных участках фронта, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» нанесли поражение силам двух механизированных и егерской бригад, штурмового полка и бригады территориальной обороны ВСУ в районе Соляников, Андреевки, Павловки, Алексеевки и Варачино.

На Харьковском направлении группировка «Запад» продолжала освобождение Купянска, при этом из 8667 зданий города под контроль уже взято 5667.

В Минобороны также сообщили, что в ответ на террористический удар по гражданским объектам в Крыму был нанесен удар по пунктам временной дислокации сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников в Одесской области.