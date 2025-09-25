МО: ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР

Российская армия завершает освобождение населённого пункта Кировск в Донецкой Народной Республике, в настоящее время штурмовые подразделения проводят зачистку города, сообщает Минобороны России.

«Завершается освобождение населённого пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска заняли укреплённую позицию ВСУ в районе шахты №6 под Северском в ДНР.