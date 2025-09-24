В Средней Азии все громче говорят о рисках дестабилизации обстановки. Как сообщает aif.ru, в Узбекистане вслух называют даже возможное время начала войны с Россией.

Опрошенные эксперты отмечают активность западных культурных центров, образовательных программ и медийных проектов в странах Средней Азии. Например, по словам преподавателя из Самарканда Мухаммаджона Нуриева, пропагандируется нелюбовь к России и финансируются исследования о том, что Россия якобы оккупировала эти страны.

В Узбекистане и вовсе заявили о возможном начале войны. Финансовый директор крупного банка заявил, что в случае смены политического курса в США «удар будут наносить там, где русские не ожидают».

«Я полностью уверен - все идет к тому, что в течение года Россия и Украина заключат мир. У американских спецслужб развяжутся руки, и они нанесут удар в том направлении, где русские сейчас не ожидают — внутри республик Средней Азии. Лично я опасаюсь, что войну начнут уже этой осенью», — заявил собеседник.

Сами опасения кажутся реальными из-за двух факторов. Во-первых, нельзя не признавать, что влияние Запада действительно заметно. Кроме того, ряд республик Средней Азии остаются уязвимыми к манипуляциям из-за экономических и социальных проблем.