Госдума приняла в I чтении проект о проведении призыва в течение года

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала в первом чтении поправки в закон о воинской службе, которые предусматривают проведение призывных мероприятий в течение всего календарного года. По словам одного из авторов инициативы, главы Комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, нормы направлены на защиту прав граждан и более равномерное распределение нагрузки на военкоматы.

© Российская Газета

"Законопроект подготовлен в исполнение указаний президента Российской Федерации и направлен на защиту прав граждан, потому что оставляет меньше ограничений, а больше возможностей и больше времени для спокойной плановой работы", - сказал он, представляя проект на пленарном заседании.

Суть изменений состоит в следующем. Призыв граждан будет осуществляться весь год, а не только в осенне-весенний периоды, сроки которых обозначены в указе президента.

"Но в течение всего календарного года будут проводиться: медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии, а вот сама непосредственная отправка в войска будет осуществляться так же, как и в настоящее время: то есть два раза в год, в те же самые сроки, которые сегодня установлены законом, это с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", - пояснил Андрей Картаполов.

По его словам, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и на врачей, которые принимают участие в освидетельствовании призывников.

"Да и сами граждане-призывники смогут спокойно, без лишней суеты и очередей, пройти необходимые мероприятия", - сказал глава Комитета ГД. "Что греха таить - мы с вами знаем, что сегодня, в этом цикличном призыве один раз в полгода, три месяца в году военный комиссариат работает по сути в круглосуточном режиме", - добавил он.

Одновременно вносятся корреспондирующие изменения в федеральный закон об альтернативной гражданской службе. Они касаются сроков подачи гражданами заявлений о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. А именно: граждане, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 октября по 31 декабря текущего года, должны подать соответствующую заявку до 1 апреля. А те, что подлежат призыву весной, - до 1 октября предыдущего года, следует из текста законопроекта.

Документ был поддержан депутатами в первом чтении единогласно.