В СНГ готовится новая концепция военного сотрудничества

Об утверждении в первой декаде октября в столице Таджикистана на саммите СНГ концепции военного сотрудничества на период до 2030 года заявил 24 сентября генеральный секретарь этой международной организации.

Приветствуя в белорусской столице участников заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества, Сергей Лебедев пояснил, что основные цели новой концепции на среднесрочную перспективу состоят "в совершенствовании содержательной направленности и обеспечении динамики совместной деятельности в военной сфере на основе формирования новых и перспективных задач".

При этом, по его словам, военное сотрудничество на пространстве Евразии остается важным фактором обеспечения региональной стабильности.

В приветствии он обратил внимание и на тот факт, что сейчас как никогда международная обстановка характеризуется ростом нестабильности, конфликтов и усилением конкуренции крупных держав. На этом фоне, констатировал Лебедев, вопросы укрепления совместной обороны СНГ приобретают особое значение, указав на то, что приоритет в военном сотрудничестве направлен на формирование совместных систем военного назначения.

Эти структуры обеспечивают основу для оперативной совместимости вооруженных сил государств. Причем ключевым примером была названа объединенная система ПВО СНГ, "выполняющая задачи по защите воздушных границ".

На заседании Совета министров обороны стран Содружества в июле минувшего года в Минске было принято решение продолжить развитие таких систем до 2030 года. Тогда министры подчеркнули, что речь идет о создании эффективной многоуровневой архитектуры региональной безопасности, напомнил генсек.

Он уверен, что военное сотрудничество стран СНГ было и остается важным инструментом для сохранения стабильности на евразийском пространстве.