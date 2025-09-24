Удары по тыловым объектам ВСУ этой ночью нанесла российская армия. Под Харьковом поражена инфраструктура завода Чугуево, где ремонтировали технику. Прилёты зафиксированы в Николаевской области и в подконтрольном радикалам Запорожье. Большие потери у противника в Купянске. Укрепления националистов уничтожают тяжёлые дроны и бронетехника. Наши штурмовые группы окружают и вражеский гарнизон в городе Северск.

Еще через минуту старшему офицеру батареи докладывают: орудие наведено. В ответ команда "огонь". В прицелах артиллеристов - Дерилово. Бьют по окраинам. Сегодня российские штурмовики полностью заняли этот поселок. Теперь задача расчетов - не дать националистам опомниться и провести контр-атаку. Военные говорят: получилось не только удержать позиции. Но и начать штурм соседней деревни Звановка. Сёла мало кому известные, но для наших бойцов имеют решающее значение. Контроль над ними позволит взять в окружение крупнейший укрепрайон ВСУ в городе Северск. Вместе с гарнизоном.

Рев моторов и залпы танков и минометов эхом разносятся вдоль и всего Северного фронта. Российские войска прорвали еще одну линию обороны ВСУ в Волчанске. Наши штурмовики захватили цепь опорных пунктов и огневых точек противника между железнодорожным вокзалом и учебным комбинатом. Их бандеровцы удерживали больше полугода.

Под Купянском все перелески усеяны телами националистов. Только за последний месяц ВСУ потеряли в городе 1800 человек, 36 танков, 137 пушек. От налета ударных российских дронов не спасают ни сетки, натянутые над дорогами, ни маскировка баз и бронетехники ВСУ. Вот еще одну тяжелую машину наши бойцы превратили в моток гусениц.

В Днепропетровской области противник окончательно выбит из села Березовое. В области меньше чем за месяц под контроль наших подразделений перешло 13 населенных пунктов. Судя по трофеям, рассказывают бойцы, ВСУ пытаются удержать этот участок силами иностранных наемников. Но и они с позиций бегут.

Военные говорят, что в сентябре темпы продвижения российских войск в целом по направлениям растут. Только во второй декаде наши подразделения освободили от ВСУ почти 65 квадратных километров территории.