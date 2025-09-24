ВСУ признали потери от удара «Искандеров» по учебному центру

Сухопутные войска Украины признали, что один из учебных центров ВСУ подвергся комбинированному удару, в том числе ракетами «Искандер».

Как утверждают украинские военные, в результате «точного попадания в укрытие» избежать потерь среди личного состава не удалось.

Украинские Telegram-каналы сообщали, что прилёт двух ракет был зафиксирован в районе полигона ВСУ в Черниговской области.

22 сентября стало известно, что российские войска поразили пункт дислокации 156-й ОМБр ВСУ в Сумской области с помощью беспилотников «Герань-2».