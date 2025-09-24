Цена действий Вооруженных сил Украины на курском направлении была слишком высокой. Такое мнение высказал бывший главком украинской армии, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, пишет РИА Новости.

По его мнению, курское наступление ВСУ стало «тактическим прорывом», но так и не переросло в оперативный успех.

«Практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне… Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», - написал Залужный в авторской колонке для «Зеркала недели».

Бывший главком ВСУ констатировал, что оборонявшиеся войска сумели воспользоваться технологическими и тактическими преимуществами позже сами пошли в наступление.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении российского региона.

Этому предшествовало проведение уникальной военной операции. Российские военные прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа. В операции принимали участие несколько подразделений, всего около 800 человек.