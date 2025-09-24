«Не шутить»: пленный боец ВСУ обратился к сослуживцам

Взятый в плен в районе Волчанска в Харьковской области украинский пограничник посоветовал сослуживцам не шутить и тоже сдаваться. Его заявление приводит РИА Новости.

Военнослужащий-пограничник Сергей Мороз рассказал, что несколько раз получал повестки, но пошел в военкомат только под угрозой штрафа. В итоге он был мобилизован и отправлен в Волчанск.

«Братья мои сослуживцы. Рекомендую вам не шутить. Если попали в плен, ничего там страшного не будет, все будут к вам относиться нормально», - заявил он.

По словам Мороза, он был пленен, когда перепутал тропу, уходя с позиций во время обстрела.

Ранее СМИ сообщили, что Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российским властям неизвестна причина, по которой на Украине отказываются от своих солдат. Помощник президента Владимир Мединский отмечал, что именно из-за этого сложно прошли этапы обмена.