В Кремле объяснили разницу между СВО и войной

Происходящее вокруг России является войной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Идет война. Специальная военная операция (СВО) — это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время Россия находится на самом остром этапе войны, которая является «достаточно судьбоносной». Он выразил мнение, что РФ должна выиграть ее ради детей, внуков и будущего.