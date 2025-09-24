Появилось апокалиптическое видео удара "Гераней" по подстанции в Харькове

Житель Харькова снял момент удара БПЛА "Герань" по высоковольтной подстанции подстанции "Ивановка".

Попавшая в кадр "Герань" была не первой - к моменту ее прилета подстанция уже горела, бросая багровый отсвет на высокий столб дыма от пожара.

Новый взрыв вызвал яркую вспышку, озарившую все вокруг. Попавшая на видео картина напомнила сцену ядерного апокалисиса из голливудского боевика.

На деле все тоже получилось фатально, хотя и не столь глобально. По сообщениям жителей и оперативных служб Харькова, вечером 23 сентября подстанцию атаковали 25 БПЛА "Герань". Зарегистрировано не менее 11 прямых попаданий в ключевой объект городской энергетики.

Удары беспилотников вызвали разлив трансформаторного масла, произошел пожар на площади 500 квадратных метров, который гасили семь часов. Ряд трансформаторов, коммуникационных и защитных устройств надолго вышел из строя.

Подстанция "Ивановская" обеспечивает энергией несколько районов Харькова, а также Южный вокзал и Харьковский тракторный завод. Также она служит распределительным узлом, уравнивая нагрузку в городской электросети.

После удара без света остались Южный вокзал и район Павлово поле. На ХТЗ и Холодной горе заметно упало напряжение.