Песков: ВС РФ аккуратно продвигаются в зоне СВО, минимизируя потери

Российские бойцы в зоне СВО продвигаются очень аккуратно, стараясь минимизировать потери. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что со стороны ВСУ потери огромные, а российские войска уверенно движутся вперед по всей линии фронта.

«Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери и не подрывать наш наступательный потенциал. Об этом неоднократно говорил президент», — сказал Песков в интервью радио РБК.

Песков назвал действия российской армии очень продуманными, благодаря чему она уверенно продвигается по всей линии фронта. В то же время, по его словам, ВСУ несут огромные потери.