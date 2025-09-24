Пушилин рассказал об успехах на краснолиманском направлении

Российские войска продвигаются на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики.

В районе поселка Ямполь ведутся серьезные бои, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас боестолкновения достаточно серьезные, но тоже мы видим продвижение наших бойцов", - отметил он.

Накануне стало известно, что командование ВСУ перекинуло из Сумской области в район Ямполя 117-ю отдельную бригаду теробороны. Боевики массово оставляют позиции, сдаются в плен и гибнут.