Израиль уничтожил эвакуированный медицинский центр в городе Газа

Палестинская медицинская благотворительная организация заявила, что Израиль уничтожил ее главный центр в городе Газа после того, как отдал приказ об эвакуации.

Палестинское общество медицинской помощи заявило, что израильский удар превратил его шестиэтажное здание в центральном районе Самер в руины. Центр является одним из основных учреждений в городе, предоставляющих услуги по сдаче и анализу крови, травматологической помощи, лечению рака и хронических заболеваний, сообщает Associated Press.

Немедленных комментариев от израильских военных, которые неоднократно бомбили и совершали налеты на больницы в Газе на протяжении всей войны, не последовало.

Во вторник Израиль объявил о полном закрытии пограничного перехода между оккупированным Западным берегом реки Иордан и Иорданией до дальнейшего уведомления после нападения на прошлой неделе, в результате которого погибли двое израильтян. Мостовой переход Алленби через реку Иордан, также известный как мост короля Хусейна, является единственным грузовым и пассажирским переходом, доступным палестинцам на Западном берегу, который не ведет в Израиль. Он также находится на ключевом маршруте доставки гуманитарной помощи в Газу.

Несколько больниц в пострадавшем от голода городе Газа были вынуждены закрыться в связи с наступлением израильских сил. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании медицинских учреждений в военных целях, но военные часто предоставляют мало или вообще не предоставляют доказательств значительного присутствия в них членов палестинской группировки.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая сотрудничает с благотворительной организацией, осудил удар по больнице.

"Нападения на медицинские учреждения должны прекратиться. Бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекращение огня!" - написал Тедрос Адханом Гебрейесус на X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ).

Медицинская благотворительная организация заявила, что еще один из ее центров был поврежден и окружен израильскими войсками, а третий центр был уничтожен в результате отдельного удара. Министерство здравоохранения Газы заявило в понедельник, что детская больница Аль-Рантиси и специализированная офтальмологическая больница были вынуждены закрыться из-за военных действий Израиля.

Несколько западных стран в понедельник призвали Израиль восстановить медицинский коридор для палестинцев в Газе для лечения в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, а также снять ограничения на поставки медикаментов в Газу. Заявление было подписано 24 странами, включая Канаду, Францию и Германию, и было сделано в то время, когда Израиль столкнулся с растущей критикой в связи с войной в Газе даже со стороны некоторых из своих ближайших союзников.

Израиль захватил Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа в ходе войны на Ближнем Востоке в 1967 году. Палестинцы хотят получить все три территории для создания будущего государства. Ранее в сентябре Израиль начал крупное наступление, направленное на оккупацию города Газа, крупнейшего на этой территории, который уже понес серьезный ущерб в результате предыдущих налетов и бомбардировок. Израиль заявляет, что операция направлена на то, чтобы заставить ХАМАС сдаться и вернуть оставшихся 48 заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, которое спровоцировало войну. Власти Израиля полагают, что около 20 пленников живы.