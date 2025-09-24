В зоне спецоперации разворачивается осенняя кампания. Как сообщает РИА Новости, инициатива находится на стороне России и до распутицы, которая затормозит боевые действия, стремится улучшать положение и двигаться вперед. Противник же сидит в глухой обороне, которая способна рассыпаться.

Особые счеты

Самый горячий участок сейчас — Купянск в Харьковской области. Передовые части группировки «Запад» зашли в городскую застройку и заблокировали гарнизон с севера и запада. Предпринимаются попытки обойти город с юга. В кольце оказались не менее 700 бойцов ВСУ — среди них есть националисты из отряда «Фрайкор», спецназа ГУР и террористы «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ). С такими бойцами противника у российских солдат особые счеты.

Купянск находится на реке Оскол. Там пересекается несколько железнодорожных и автомобильных трасс, с помощью которых снабжается вся группировка украинской армии восточнее города. Киев превратил его в мощный укрепленный район, а почти каждое здание — оборудованная и защищенная огневая точка. Кроме того, вокруг Купянска много минных полей.

После освобождения города российским военным откроется дорога на Изюм и Чугуев, а также на Волчанск с юга — на встречу военным «Севера», которые двигаются от Курской области. Кроме того, станет доступен путь на Славянско-Краматорскую агломерацию, что усилит давление на основной укрепрайон противника в Донбассе.

Рывок на Константиновку

Группировки войск «Юг» и «Центр» вбили клин между двумя оборонительными линиями ВСУ под Покровском (Красноармейском) и Константиновкой. Российское командование ставит на изоляцию населенных пунктов, чтобы принудить гарнизон к паническому бегству.

Покровск и соседний Мирноград уже практически в кольце — агломерацию обошли с юга, востока и севера. Логистику гарнизона поддерживает единственная оставшаяся у ВСУ асфальтированная дорога — трасса Е50 на Павлоград. Севернее группировка «Север» продолжает наступать на Доброполье. Восточнее — ожесточенные бои за треугольник Попов Яр — Полтавка — Русин Яр.

Южнее Константиновки группировка войск «Юг» добивает подразделения украинской армии, которые оказались в кольце возле Клебан-Быкского водохранилища. По оценкам военных — там до двух мотопехотных батальонов, которым уже некуда отступать.

Северный фронт

Интенсивность боевых действий в Сумской области несколько снизилась. Группировка «Север» занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. ВСУ проводят контратаки, однако российские войска их отражают: отбить Кондратовку и Андреевку враг не смог.

На восточном фланге — ожесточенные бои за Юнаковку. Село было перевалочным пунктом для украинских подразделений, атаковавших Курскую область. Штурмовики закрепились в центре Юнаковки и взяли под частичный контроль трассу H-07. Кроме того, из населенного пункта простреливаются Сумы.

Противник не собирается отступать, ведь если он потеряет Юнаковку — на этом участке фронта обрушится оборона. Украинские подразделения постоянно получают подкрепления, в том числе элитные отряды с других участков, однако из-за господства российских беспилотников несут большие потери.

Однако продвижения вглубь Сумской области в последние недели не было — не исключено, что командование хочет удерживать позиции и не допускать повторного вторжения в Курскую область.

Инициатива за РФ

На Запорожском направлении группировка «Днепр» расширяет зону контроля вокруг поселка Степногорск. Прорваться туда удалось после освобождения Каменского. Освобождение ПГТ позволит выполнить сразу две задачи: получить огневой контроль над Запорожьем и двинуться на восток — в сторону Новояковлевки, чтобы выйти в тыл вражеским войскам в районе города Орехова.

Инициатива остается за российской армией. Наступление ведется сразу на нескольких направлениях, что вынуждает ВСУ раздергивать и без того растянутые силы, однако с каждым днем затыкать дыры во фронте все сложнее.

*признан террористической организацией, запрещен в РФ