«Бронежилет Европы»: эксперт раскрыл причину отправки ВСУ за границу

Решение узаконить отправку подразделений Вооруженных сил Украины за границу связано с огромными амбициями Владимира Зеленского. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, Центр информационно-психологических операций Украины и сам Зеленский используют все способы, чтобы показать что они «крутые, как обрыв», и уже учат воевать европейских союзников, в том числе и Польшу.

«Украина, по крайней мере Зеленский, считает себя бронежилетом Европы. Почему бы не показаться под флагом ВСУ на Балтике или в Средиземном море? Ведь им никто не закрыл Гибралтар. Закрыты проливы Дарданеллы и Босфор», — пояснил Дандыкин.

При этом военный эксперт обратил внимание на то, что российские корабли Черноморского флота сейчас не могут вернуться на свое обычное место службы, поскольку они выполняют задачи на Балтике.

Ранее Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений Вооруженных сил Украины за границу. Если он будет принят депутатами, то Киев сможет направлять военных в Турцию и Великобританию.