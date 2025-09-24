Сатанинский* алтарь нашли на бывших украинских позициях около Курахово в ДНР. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Он отметил, что рядом с алтарем также обнаружили список предметов и правила использования.

— Был найден нашими военнослужащими. Здесь, как видите, различные предметы. Находятся предметы культа сатанинского*, запрещенного, кстати, в Российской Федерации как экстремистского, — заявил Гагин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что командир территориальной бригады ВСУ Олег Черкашин уехал на праздник в Харьков, пока его подчиненные несли потери в тяжелых боях в зоне спецоперации.

Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ нашли в зоне специальной военной операции скелетированные останки украинского военного. Опознать украинского солдата, чьи останки будут направлены в российский морг, можно было только с помощью специального генетического теста.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.