В Минобороны России сообщили об уничтожении блиндажей ВСУ в Днепропетровской области и об успешной операции в Краматорском районе ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 24 сентября.

Удар «Прорыва»

Российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил замаскированные точки размещения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Во время воздушной разведки расчеты беспилотников обнаружили замаскированные локации ВСУ. Координаты целей были переданы экипажу Т-90М. Танкисты выдвинулись на огневую позицию, навели орудие и нанесли удары 125-миллиметровыми фугасными снарядами с расстояния более десяти километров.

Операция под Константиновкой

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. Город Константиновка расположен в Краматорском районе ДНР.

Операция в Запорожской области

Российские артиллеристы уничтожили несколько пунктов управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Цели были обнаружены оператором дрона.

После уточнения координат артиллерийские расчеты нанесли точный удар по целям. В результате были выведены из строя пункты управления и нарушена система применения беспилотников ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Днепропетровской области

Операторы беспилотников ВС РФ нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Для поражения целей применялись ударные FPV-дроны и квадрокоптеры, оборудованные системой сброса боеприпасов. В результате были поражены блиндажи и инженерные сооружения ВСУ.

Операция под Красным Лиманом

Военкор Юрий Котенок заявил, что почти всё село Дерилово под Красным Лиманом в ДНР перешло под контроль ВС РФ. Об этом пишут «Аргументы и факты». Котенок заявил, что российские силы также вышли к северной окраине поселка Дробышево, находящегося в нескольких километрах от Дерилова.

«Огневой мешок» для ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что, взяв под контроль село Переездное в ДНР, российские войска сформировали огневой мешок для ВСУ. По словам Марочко, речь идет об украинских силах, находящихся юго-восточнее села Звановка.