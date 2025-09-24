Атаки БПЛА на российские регионы к утру 24 сентября: пожары и раненые

Сегодня ночью отражена атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять регионов России. Какие области оказались под ударом к утру 24 сентября, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Белгородская область

В результате атаки беспилотников на Белгород получил ранения мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков.

Также по его словам, поврежден фасад многоквартирного дома и посечено осколками административное здание.

Курская область

Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетики в Курской области. Часть потребителей в Льговском, Рыльском, Глушковском, Кореневском и Конышевском районах осталась без электроснабжения, сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Хинштейн.

«Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания. В Льговском и Конышёвском районах бригады начнут восстановительные работы как только позволит оперативная обстановка», — уточнил он.

Ростовская область

После атаки ВСУ в больнице оказались два жителя Ростовской области. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, два человека были доставлены с осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу. А в станице Базковской в частном доме возник пожар на площади 75 квадратных метров.

«В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова. В ряде домов, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА. Эти места оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка», — сообщил глава региона.

Волгоградская область

Пожары возникли и в результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область, они были оперативно потушены. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, заявление которого размещено в Telegram-канале администрации области.

«В результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами», — сообщил Бочаров.

По словам губернатора, целью беспилотников были объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

«В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет», — отметил он.

Дагестан

Сегодня утром администрация Махачкалы предупредила жителей столицы Дагестана об опасности атаки БПЛА. Обращение было размещено в Telegram-канале мэрии.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета», — подчеркнули в пресс-службе в 6:02 мск.

Режим опасности атаки БПЛА был отменен в 7:08 мск.

Ограничения на полеты

На фоне атаки беспилотников временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности – это приоритет», — написал он.

Напомним, что в ночь на 23 сентября российские военные отразили атаку 69 беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших в том числе и на Москву.