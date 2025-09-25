В ЕС признали, что возможности объединения по обнаружению беспилотников ограничены. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что союз может достичь прогресса в этом направлении в течение года, но ему потребуется гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, которая была бы способна отслеживать и уничтожать цели. Ранее СМИ сообщили, что семь европейских государств, представители Украины и Еврокомиссии в ближайшее время обсудят ускорение создания так называемой стены от дронов вдоль восточной границы ЕС. По мнению экспертов, Брюссель, в очередной раз используя в качестве предлога «российскую угрозу», намерен активизировать милитаризацию близ границ РФ.

У ЕС недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«Мы должны осознавать нехватку средств обнаружения беспилотников, — сказал Кубилюс на презентации Euractiv, посвящённой ежедневному оборонному информационному бюллетеню FIREPOWER. — Возможно, у нас есть хорошие средства обнаружения истребителей и ракет, но беспилотники специфичны тем, что летают очень низко и имеют небольшие размеры».

Первый шаг в решении этой проблемы — «быстро» обзавестись системами обнаружения, что, как считает Кубилюс, осуществимо.

Он добавил, сославшись на мнение экспертов, что такая система могла бы быть готова «примерно за год», чтобы быть в состоянии противодействовать российским атакам и «провокациям».

Однако на то, чтобы сформировать систему, способную отслеживать и уничтожать цели на земле, потребуется гораздо больше времени, признал он.

Еврокомиссар также отметил, что Европе нужно перенять опыт ВСУ, задействовавших акустические датчики для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которые иначе могут не отображаться на радарах.

Ещё одним вариантом сбивать беспилотники с минимальными затратами Кубилюс считает применение лазеров. Отвечая на вопросы в рамках мероприятия, он ометил, что необходимо, чтобы такая оборонительная сеть охватывала и обширные морские границы блока.

Ранее СМИ сообщили, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой стены от дронов вдоль восточной границы Европейского союза. В публикациях отмечалось, что на видеоконференцию не были приглашены представители Словакии и Венгрии.

Как обращает внимание портал Euractiv, идея такой «стены» набрала популярность после инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве стран ЕС, ответственность за которые европейские страны бездоказательно возложили на Россию.

«Виновный уже назначен»

Напомним, на безосновательность обвинений в адрес РФ не раз обращали внимание в Москве.

«Ещё не ясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, Российская Федерация. И на этот раз выдвигаемые в адрес России обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации, как водится, голословны», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь, замглавы МИД России Дмитрий Любинский назвал эти выпады в адрес российской стороны истеричными.

«Серьёзная оговорка состоит в том, что в современных геополитических реалиях здесь мы имеем дело с рядом деструктивных и даже откровенно враждебных по отношению к России контрагентов... За примерами далеко ходить не нужно, они сейчас у всех на слуху. Это, в частности, регулярные антироссийские провокации Варшавы, включая недавние истеричные обвинения в адрес наших Вооружённых сил в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства якобы российскими беспилотниками», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

На этом фоне глава МИД Великобритании Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила о готовности Лондона «противодействовать» якобы нарушениям воздушного пространства НАТО.

При этом, по словам посла России в Великобритании Андрея Келина, ни Варшава, ни Лондон не хотят обсуждать с РФ инцидент с БПЛА.

«Раскачивать милитаризацию Евросоюза»

Как отмечают эксперты, инциденты с дронами ЕС использует в своих целях, чтобы активизировать милитаризацию у границы с Россией.

«Эти инциденты используются как политический повод для развёртывания новых систем обороны, нападения и выделения для этого необходимых средств», — рассказал в беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«ЕС использует не только инциденты с БПЛА, но и открытые провокации и даже ложь для того, чтобы накрутить себя, обвинить Россию во всех смертных грехах и собрать с налогоплательщиков побольше денег на собственные нужды», — сказал Мухин в комментарии RT.

Со своей стороны, Коротченко допустил, что со временем Евросоюз действительно может создать систему обнаружения БПЛА.

«Соответствующие средства перехвата, обнаружения, контроля воздушного пространства будут в течение какого-то временного периода произведены и поставлены на вооружение. Главная задача — это контроль сверхнизких высот с помощью РЛС. Поэтому перед ЕС будет стоять задача изыскать необходимые финансовые ресурсы, запустить серийное производство, либо масштабировать уже существующее для того, чтобы создать сплошное поле контроля от сверхнизких до средних высот, которые используют дроны», — пояснил Коротченко.

Он также не исключил, что такая система может быть создана в рамках общих приготовлений ЕС к конфликту с Россией.

«Милитаризация у границ РФ — это реальный вызов и угроза. В том числе с точки зрения активной подготовки Европы к возможному конфликту между Россией и НАТО. Поэтому все эти европейские инициативы необходимо анализировать и учитывать, чтобы минимизировать негативные последствия для российской страны», — заявил Коротченко.

Со своей стороны, Мухин обратил внимание на то, почему в обсуждении об ускорении создания так называемой стены от дронов вдоль восточной границы ЕС не участвуют Словакия и Венгрии.

«Представители Словакии и Венгрии являются изгоями в Европейском союзе по инициативе «коалиции желающих». Эти две страны подозревают в том, что они занимают враждебную позицию по отношению к Брюсселю. И это демонстративное неприглашение Словакии и Венгрии лишний раз свидетельствует о том, что в Европейском союзе нет никакого единства», — отметил Мухин.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор Литовкин напомнил, что венгерские и словацкие власти не являются сторонниками милитаризации Европы.

«Они говорят о том, что надо сотрудничать с Россией, и выступают против антироссийских настроений, которые процветают в Евросоюзе», — сказал Литовкин в разговоре с RT.

В то же время, по его словам, руководство ряда стран ЕС, включая Польшу, рассматривает инцидент с БПЛА как возможность получить больше денег из общей кассы Евросоюза.