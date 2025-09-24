Боец СВО раскрыл, какой тяжелый выбор встает перед военными

Иногда перед военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине встает выбор — сгореть в укрытии, которое подожгли при помощи дрона, или рискнуть быть уничтоженным при выходе из него. Об этом «Ленте.ру» рассказал боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер.

Собеседник издания рассказал, что с беспилотниками можно бороться. Военнослужащий привел пример того, как это можно делать при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако и их периодически удается обойти. Бульдозер добавил, что от беспилотников иногда помогают ружья и пулеметы.

«Но если боец начинает вести огонь по дрону, остается всего два варианта: он либо выживет, либо нет», — заключил Бульдозер.

Помимо дронов противник в зоне СВО использует и психологические атаки. Российский журналист и телеведущий Руслан Осташко рассказал, что в Запорожской области украинские дроны стали прилетать к позициям российских бойцов с привязанной колонкой.

По словам штурмовика 392-го полка с позывным «Увар», на высокой громкости транслируются «песни Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, а также звучат призывы сдаться».