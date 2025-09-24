Российский боец вступил в рукопашный бой с боевиком ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий вступил в рукопашный бой с боевиком ВСУ. Это случилось в одном из населенных пунктов в ДНР.

Командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Якут-За" рассказал РИА Новости, что неприятеля не заметили, когда заходили в окоп. Он прятался в кустах. Боевик выбил ногой автомат у командира. "Якут-За" в ответ выбил у него.

Уже в окопе начали бороться. Украинец был поздоровее. Но российский боец смог стянуть у него магазин.

Потом вспомнил, что автомат недалеко. Взял оружие и сделал выстрел.