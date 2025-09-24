«Это не дрова»: Польша устраивает политический театр словами о ядерном оружии

Польша предпринимает очередную попытку изменить стратегический баланс сил в регионе, заявляя о желании разместить на своей территории ядерное оружие. Как сообщает «Царьград», профессор Николай Межевич считает, что пока за такими заявлениями кроется скорее политический театр, чем реальная угроза.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что даже такие игры с ядерной риторикой бьют по хрупкой системе международной безопасности.

«Ядерное оружие — это не дрова, которые складывают около дома под навесом. Стандартные практики этого процесса — отработанные процедуры. Американцы, мы и остальные страны следуем очень особым условиям хранения. Есть контроль радиоактивного фона, три периметра безопасности и много других требований», — заявил Межевич.

При этом даже сам гипотетический сценарий, вроде согласия Франции на перемещение части ее оружия на восток, является поводом к войне. Профессор напомнил, что Россия обладает более чем 5 тысячами боеголовок — Запасы Франции меньше в 12 раз.

Кроме того, Москва вполне может позволить себе переместить около 20 боеголовок для обеспечения безопасности Белоруссии. В результате Варшава может стать заложницей собственных амбиций и втянуть регион в еще один виток эскалации, а ответ Москвы будет жестким и ассиметричным.