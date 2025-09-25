Эксперт назвал «цель НАТО» в Приднестровье

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что войска стран НАТО и ВСУ могут попытаться захватить склады с боеприпасами в Приднестровье. Об этом Кнутов рассказал NEWS.ru.

По мнению Кнутова, угроза может возникнуть после выборов в Молдавии. Он допустил, что их результаты будут сфальсифицированы.

Кнутов отметил, что в Приднестровье «гигантские» склады оружия. По разным оценкам, там могут храниться от 19 тысяч до 21,5 тысячи тонн боеприпасов.

В конце сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. В конце августа Верховный суд страны отклонил иск партии «Великая Молдова» против Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Суд оставил в силе отказ в регистрации партии на выборах.

«Великую Молдову» возглавляет экс-прокурор Виктория Фуртунэ. В ЦИК объясняли свой отказ «несоблюдением минимальной квоты представительства в 40 процентов для обоих полов в избирательном списке». Летом ЕС ввел санкции против Фуртунэ, обвинив ее в попытках «дестабилизации» Молдавии и получении «значительной поддержки» от Илона Шора и его партий.

До этого в ЦИК отказали блоку «Победа» в регистрации на выборах. Представители ЦИК заявили, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов. Также в избиркоме отмечали, что в создании блока участвовал Шор, партия которого была признана неконституционной в Молдавии.

Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным. Список блока возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, которую в августе приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.