Новые истребители Су-35 передали в войска и показали на видео
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли полный цикл заводских испытаний на земле и в небе.
"Самолет выполняет все поставленные перед нами боевые задачи в полном объеме и с максимальным качеством", - отметил летчик ВКС России, приехавший в Комсомольск-на-Амуре, чтобы перегнать истребитель к месту службы.
Су-35С - многофункциональный авиакомплекс. Помимо основной своей задачи - завоевания господства в небе, - он может помогать системам ПВО, наводя их ракеты в загоризонтной стрельбе, - эффективно поражать цели на суше и на море.
"Наши авиазаводы работают на полную мощность, сохраняя стабильно высокие темпы поставки боевых самолетов в войска. Сочетание мощного вооружения, передовой электроники и уникальных маневренных характеристик позволяет Су-35С успешно выполнять самые сложные боевые задачи", - отметили в Ростехе.