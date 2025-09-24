Новые истребители Су-35 передали в войска и показали на видео

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли полный цикл заводских испытаний на земле и в небе.

"Самолет выполняет все поставленные перед нами боевые задачи в полном объеме и с максимальным качеством", - отметил летчик ВКС России, приехавший в Комсомольск-на-Амуре, чтобы перегнать истребитель к месту службы.

Су-35С - многофункциональный авиакомплекс. Помимо основной своей задачи - завоевания господства в небе, - он может помогать системам ПВО, наводя их ракеты в загоризонтной стрельбе, - эффективно поражать цели на суше и на море.