Европе подобрали оружие против российских Т-72

Армия США насытит Европу оружием XM204 против российских танков Т-72, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

«Во время испытаний на полигоне Юма XM204 успешно уничтожил советский танк Т-72, ​​который до сих пор широко используется в России. Последствия выбора цели были очевидны», — говорится в публикации.

Автор пишет, что боеприпас XM204 напоминает сложную противопехотную мину, в прямом смысле ей не являясь.

«XM204, по сути, представляет собой небольшую коробку размером примерно с ящик пива, которую можно быстро установить и привести в боевую готовность, не требуя присутствия солдат для подрыва. Он оснащен четырьмя боеголовками для атаки сверху. Каждая боеголовка способна поражать несколько единиц техники противника, что делает XM204 чрезвычайно ценным средством обороны на местности», — пишет Атламазоглу.

По его словам, армия США планирует сначала оснастить свои XM204 подразделения, дислоцированные в Европе.

В июне командир роты БМПТ с позывным Курган в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил, что российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» выдержала несколько случаев наезда на противотанковые мины.