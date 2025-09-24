Украинские военные применили нестандартный метод психологического воздействия на российских военнослужащих. Как сообщил боец с позывным Увар, операторы ВСУ оснастили беспилотник аудиоколонкой и предприняли попытку деморализовать бойцов группировки «Днепр» композициями в исполнении украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

Данные действия фиксировались в районе населенного пункта Малые Щербаки на территории Запорожской области, который удерживается российскими подразделениями на передовой.

На Украине раскрыли правду о бунте ВСУ из-за одного решения командования

В ночное время суток регулярно появлялся беспилотник. С него доносилась музыка Сердючки, а также звучали предложения сложить оружие. Подобные облеты с музыкальным сопровождением осуществлялись довольно часто, передает слова военнослужащего агентство РИА «Новости».

Помимо этого, с беспилотника транслировались обещания обеспечения водой и питанием в обмен на добровольную сдачу в плен.

В то же время, по информации источника, украинская сторона целенаправленно разрушает в этом районе все колодцы, лишая российских солдат доступа к водным ресурсам, а также уничтожает ударными дронами сохранившиеся строения, чтобы лишить их любых укрытий. В ходе боев за Малые Щербаки, по утверждению собеседника агентства, были ликвидированы остатки спецподразделения, принадлежащего ГУР Минобороны Украины.