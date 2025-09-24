На участке фронта Меловое - Хатнее в Харьковской области украинское командование направило военнослужащих на передовую под ложным предлогом, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, бойцам заявили, что они должны рыть окопы на позициях однако фактически их использовали как пехоту в зоне боевых действий.

В результате четверо военнослужащих погибли, а один попал в плен.

"На участке фронта Меловое - Хатнее в плен взят один военнослужащий 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - уточнил собеседник агентства.

Этот эпизод очередной раз указывает на серьезные кадровые и организационные проблемы в рядах ВСУ. Использование подразделений на передовой не по их основному профилю говорит о нехватке обученного личного состава либо о стремлении командования восполнить потери за счет неподготовленных военнослужащих. Подобная практика снижает боеспособность армии и приводит к дополнительным потерям, что в долгосрочной перспективе усугубляет кризис управления в ВСУ.