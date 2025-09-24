В Сумской области украинские войска столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, после уничтожения складов снабжения большинство подразделений ВСУ уже неделю не получают питание для военнослужащих на позициях.

"Украинское командование не может обеспечить питанием военнослужащих на позициях уже в течение недели", - уточнил собеседник агентства.

Ранее силовые структуры отмечали, что на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ.

Проблемы снабжения на сумском направлении могут существенно сказаться на боеспособности украинских подразделений. Недостаток продовольствия снижает моральный дух личного состава и затрудняет длительное удержание позиций.

Если ситуация сохранится, украинскому командованию придется либо отвлекать силы на восстановление логистики, либо перебрасывать части в тыл, что ослабит передний край. Для российских войск это открывает возможности для давления на позиции противника и развития наступления.