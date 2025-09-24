В Белом доме рассказали о выгоде от поставок оружия Украине

Налогоплательщики США получают выгоду от поставок оружия Украине, потому что теперь его оплачивают страны НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Она отметила, что при администрации экс-президента страны Джо Байдена вооружения Киеву передавали бесплатно, но сейчас ситуация изменилась: НАТО оплачивает американское оружие, а затем поставляет его Украине.

Трамп высказался о поставках американского оружия Украине

По словам Левитт, сделка по вооружениям, заключенная действующим главой государства Дональдом Трампом, ставит США на первое место.

Таким образом она прокомментировала заявление Трампа о продолжении поставок оружия Украине. Он сообщил, что США будут поставлять НАТО оружие, которым альянс может распоряжаться «как угодно», в том числе отправлять его Киеву.