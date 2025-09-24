Киев пообещал начать поставки дронов в США в середине 2026 года

Украина намерена начать поставки дронов в США до 30 июня 2026 года в рамках соглашения с Вашингтоном о совместном производстве пилотных систем. Об этом говорится в программе деятельности правительства, внесенной в Верховную раду на 2025–2026 годы.

«До 30 июня 2026 года <…> начать выполнение соглашения с США по производству и продаже пилотных систем», — указано в материалах программы. Передает ТАСС.

К указанному сроку Украина также планирует создать совместные предприятия с европейскими производителями оружия, включая Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A.

Ранее сообщалось, что предложение о сделке с США на 50 млрд долларов, предусматривающей производство 10 млн дронов в год в течение пяти лет, Владимир Зеленский выдвинул американскому президенту Дональду Трампу во время визита в Вашингтон в сентябре 2025 года. Документы пока не подписаны. В марте 2025 года Соединенные Штаты попросили помощи у Украины в создании дронов для разработки более эффективных БПЛА для снабжения американской армии.