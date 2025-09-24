Еще в одном российском городе прогремели взрывы
В Волгограде прогремели взрывы, предварительно, была отражена атака украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, около 1:30 ночи на северных окраинах города прозвучало не менее пяти взрывов. Они рассказали, что дроны летели на низкой высоте вдоль Волги.
Официальной информации пока нет.
Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на полеты. Уточнялось, что меры были приняты в целях безопасности.
Ночью взрывы также прогремели в Таганроге. Сообщалось, что город подвергся атаке беспилотников.
Информацию подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в ряде домов, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА.