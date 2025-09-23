Над Таганрогом уничтожили беспилотники

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Таганрогом Ростовской области, пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Над городом были сбиты БПЛА. Оперативные службы принимают меры по устранению упавших остатков. Последствия на земле уточняются. Никто не пострадал", - написала она в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за четыре часа уничтожили 19 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.