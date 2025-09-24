ВСУ попытались ударить по российским регионам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны противника в Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также над Крымом и акваторией Черного моря. В общей сложности было уничтожено 19 беспилотников.

Попытки атак были предприняты с 19:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о взрывах в Таганроге. По предварительным данным, в городе отражали атаку украинских дронов. Местные жители рассказали, что в небе были видны вспышки и дым.