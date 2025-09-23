"Почему бы и нет": Трамп о возвращении Украиной территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжит поставлять оружие странам НАТО. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, США продолжат отправлять оружие в страны НАТО, чтобы те «делали с ним все, что захотят». Исходя из этого, он также пожелал «всем удачи».

«Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним всё, что захочет. Удачи всем!», — заявил он.

Помимо этого, Трамп также заявил, что Россия находится в сложной экономической ситуации, поэтому у Украины есть шансы «вернуть Украину в первоначальное состояние».

«Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув ее в ее первоначальное состояние. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет?», — добавил он.

Ранее Трамп и Зеленский провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Позже Зеленский назвал переговоры «очень хорошими и наполненными».