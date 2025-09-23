Во время переговоров в Нью-Йорке украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

«Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Минобороны России сообщило, что продолжается блокирование ВСУ с юга. До 700 военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Купянске. Из этого числа 250 украинских бойцов уже уничтожены.

Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР.