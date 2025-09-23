Трамп высказался о поставках американского оружия Украине

Lenta.ru

США продолжат поставлять оружие НАТО, которое затем может быть передано Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он отметил, что альянс может распоряжаться американским оружием «как угодно», в том числе отправлять его Киеву.

Ранее американский лидер оценил сроки завершения конфликта на Украине. Он считает, что боевые действия будут продолжаться еще очень долго.

23 сентября Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Их беседа длилась около часа. По словам Зеленского, она была очень хорошей и наполненной.